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В Запорожской области группа лиц пыталась проникнуть на объект, который находился под охраной

Киев • УНН

 • 6793 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Пологовском районе Запорожской области стрелок военизированной охраны применил табельное оружие, чтобы остановить группу лиц, которые пытались проникнуть на территорию объекта. В результате происшествия один из правонарушителей госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

В Запорожской области группа лиц пыталась проникнуть на объект, который находился под охраной

Полицейские установили, что примерно 22:15 вечера к объекту, который находился под охраной, приблизились четверо неизвестных. На замечание стрелка ВОХР, который попросил не приближаться к запрещенной территории, отреагировали бранью.

Затем к словесной перепалке добавились угрозы в адрес охранника, а дальше дебоширы начали бросать камни. На предупреждение о возможном применении табельного оружия не отреагировали, более того, попытались перелезть через колючую проволоку. Не остановил правонарушителей даже выстрел в воздух.

"После этого стрелок был вынужден применить табельный "Наган" на поражение, осуществив два выстрела в сторону дебоширов. В результате один из правонарушителей - 38-летний житель района получил ранения мягких тканей левого бедра", - сообщили правоохранители.

Раненого госпитализировали в Пологовскую центральную больницу. По факту применения оружия проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по признакам ст.342 (Сопротивление представителю власти или работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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