В Запорожской области группа лиц пыталась проникнуть на объект, который находился под охраной

Полицейские установили, что примерно 22:15 вечера к объекту, который находился под охраной, приблизились четверо неизвестных. На замечание стрелка ВОХР, который попросил не приближаться к запрещенной территории, отреагировали бранью.

Затем к словесной перепалке добавились угрозы в адрес охранника, а дальше дебоширы начали бросать камни. На предупреждение о возможном применении табельного оружия не отреагировали, более того, попытались перелезть через колючую проволоку. Не остановил правонарушителей даже выстрел в воздух.

"После этого стрелок был вынужден применить табельный "Наган" на поражение, осуществив два выстрела в сторону дебоширов. В результате один из правонарушителей - 38-летний житель района получил ранения мягких тканей левого бедра", - сообщили правоохранители.

Раненого госпитализировали в Пологовскую центральную больницу. По факту применения оружия проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по признакам ст.342 (Сопротивление представителю власти или работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.