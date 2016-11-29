На Запоріжжі група осіб намагалася проникнути на об'єкт, який перебував під охороною

Поліцейські встановили, що приблизно чверть на одинадцяту вечора до об’єкту, який перебував під охороною, наблизилися четверо невідомих. На зауваження стрільця ВОХР, який попросив не наближатися до забороненої території, відреагували лайкою.

Потім у словесну суперечку додалися погрози на адресу охоронця, а далі дебошири почали жбурляти каміння. На попередження про можливе застосування табельної зброї не відреагували, більше того, спробували перелізти через колючий дріт. Не зупинив правопорушників навіть постріл у повітря.

“Після цього стрілець був змушений застосувати табельний „Наган“ на ураження, здійснивши два постріли у бік дебоширів. У результаті один з правопорушників — 38-річний житель району отримав поранення м’яких тканин лівого стегна”, — повідомили правоохоронці.

Пораненого госпіталізовано до Пологівської центральної лікарні. За фактом застосування зброї проводиться перевірка.

Вирішується питання про порушення кримінального провадження за ознаками ст.342 (Опір представникові влади або працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.