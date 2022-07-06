В Запорожской области мужчина подорвался на российской кассете от ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня, 6 июля, на вражеской кассете от ракеты "Ураган" подорвался 50-летний житель села Таврическое Запорожского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Цитата
"Сегодня на кассете от ракеты "Ураган" подорвался 50-летний житель села Таврическое Запорожского района", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, пострадавшего госпитализировали.
В областной администрации отмечают правила обращения с подозрительными предметами: "Категорически нельзя прикасаться или брать в руки, тем более оставшиеся после вражеской атаки. Это представляет реальную угрозу вашей жизни и здоровью. В случае обнаружения таких предметов, немедленно вызывайте спасателей ГСЧС".
Напомним
Под Киевом на российской мине подорвался автомобиль.