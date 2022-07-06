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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Запоріжжі чоловік підірвався на російській касеті від ракети

На Запоріжжі чоловік підірвався на російській касеті від ракети

Київ • УНН

 • 176457 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні, 6 липня, на ворожій касеті від ракети "Ураган" підірвався 50-річний житель села Таврійське Запорізького району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Запорізьку ОВА.

Цитата 

"Сьогодні на касеті від ракети "Ураган" підірвався 50-річний житель села Таврійське Запорізького району", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, постраждалого госпіталізували.

В обласній адміністрації наголошують правила поводження з підозрілими предметами: "Категорично не можна торкатися або брати в руки, тим більше ті, що лишилися після ворожої атаки. Це становить реальну загрозу вашому життю та здоров’ю. У разі виявлення таких предметів, негайно викликайте рятувальників ДСНС".

Нагадаємо 

Під Києвом на російській міні підірвався автомобіль.

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