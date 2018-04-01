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На западе Ирана произошло землетрясение, есть пострадавшие

На западе Ирана произошло землетрясение, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 11366 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3, в результате чего более 20 человек пострадали. Об этом сообщает Tasnim News Agency со ссылкой на данные чиновников, передает УНН.

"В результате сегодняшнего землетрясения сейчас пострадало 23 человека, они получили амбулаторную медицинскую помощь", - заявил представитель сферы здравоохранения в провинции Керманшах Мазиар Тахмасеби.

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Как сообщал УНН, по меньшей мере 31 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 7,5 на востоке острова Новая Гвинея.

 

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