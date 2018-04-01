На западе Ирана произошло землетрясение, есть пострадавшие

"В результате сегодняшнего землетрясения сейчас пострадало 23 человека, они получили амбулаторную медицинскую помощь", - заявил представитель сферы здравоохранения в провинции Керманшах Мазиар Тахмасеби.

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Как сообщал УНН, по меньшей мере 31 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 7,5 на востоке острова Новая Гвинея.