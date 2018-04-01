На заході Ірану стався землетрус, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 01 квітня. УНН. На заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,3, в результаті чого понад 20 осіб постраждало. Про це повідомляє Tasnim News Agency з посиланням на дані чиновників, передає УНН.
"Внаслідок сьогоднішнього землетрусу на даний момент постраждало 23 особи, вони отримали амбулаторну медичну допомогу", - заявив представник сфери охорони здоров'я в провінції Керманшах Мазіар Тахмасебі.
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Як повідомляв УНН, щонайменше 31 людина загинула в результаті землетрусу магнітудою 7,5 на сході острова Нова Ґвінея.