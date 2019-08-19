На западной границе в очередях застряли 80 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. По состоянию на 9:00 понедельника в пяти пунктах пропуска на западной границе Украины собралось 80 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Так, по состоянию на 9:00 во Львовской области в ПП "Грушев - Будомеж" на украинско-польской границе своей очереди ожидали 20 легковых автомобилей.
На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" - 10 легковых автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Косино - Барабаш" находилось 20 в ПП "Вилок - Тисабеч" - 10 легковых авто.
На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное - Сирет" находилось 20 автомобилей.
На границе с Молдовой очередей не наблюдалось.
Напомним, 18 августа утром на КПВВ в зоне ООС утром собрались более 200 автомобилей.