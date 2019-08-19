На КПВВ в зоні ООС зранку зібралися понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У понеділок, 19 серпня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил зранку в чергах застрягли 210 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 10/40; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 20/40; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 38,8 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, скорочення часу роботи КПВВ "Станиця Луганська" скасували.