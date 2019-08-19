На КПВВ в зоне ООС утром собрались более 200 автомобилей

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 19965 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 54348 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120898 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131492 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122252 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125951 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128605 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152962 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150991 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
На КПВВ в зоне ООС утром собрались более 200 автомобилей

На КПВВ в зоне ООС утром собрались более 200 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 10012 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В понедельник, 19 августа, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил утром в очередях застрягли 210 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился. В общем через КПВВ последовало 38,8 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.

Напомним, сокращение времени работы КПВВ "Станица Луганская" отменили.

Украинские Национальные Новости

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