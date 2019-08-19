На КПВВ в зоне ООС утром собрались более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В понедельник, 19 августа, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил утром в очередях застрягли 210 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился. В общем через КПВВ последовало 38,8 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.
Напомним, сокращение времени работы КПВВ "Станица Луганская" отменили.