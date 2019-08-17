Скорочення часу роботи КПВВ "Станиця Луганська" скасували
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралося 225 транспортних засобів, час роботи КПВВ "Станиця Луганська" відновлено з 6:00 до 20:00. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" — 30/40; "Мар’їнка" — 0/55; "Новотроїцьке" — 10/50; "Гнутове" — 20/20", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік збільшився у порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідувало 48,7 тисячі осіб та 5,6 тисячі транспортних засобів.
Також повідомляється, що час роботи КПВВ "Станиця Луганська" відновлено з 6:00 до 20:00.
Нагадаємо, у мережі з’явилось фото курсуючого від КПВВ “Станиця Луганська” до мосту через річку Сіверський Донець електромобіля, яким можуть скористатися люди, що перетинають лінію розмежування.