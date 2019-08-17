З’явилось фото курсуючого від КПВВ до мосту у Станиці Луганській електромобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У мережі з’явилось фото курсуючого від КПВВ “Станиця Луганська” до мосту через річку Сіверський Донець електромобіля, яким можуть скористатися люди, що перетинають лінію розмежування. Про це повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації, передає УНН.
Соціальний електромобіль перевозить людей на відрізку довжиною 800 метрів. Як повідомив голова ОДА Віталій Комарницький, цей проєкт реалізований спільно з Польовим офісом Верховного комісара ООН у справах біженців у місті Сєвєродонецьк.
“Щиро дякую нашим надійним партнерам за все, що зроблено для облаштування КПВВ: від будівництва „навісів“, під якими люди можуть перепочити, закупівлі інвалідних візочків до оснащення робочих місць прикордонників. Та, безумовно, за придбаний електромобіль”, — написав Комарницький.
Нагадаємо, під час ремонту мосту в Станиці Луганській буде побудовано тимчасовий обхідний міст.