КИЇВ. 15 серпня. УНН. Під час ремонту мосту в Станиці Луганській буде побудовано тимчасовий обхідний міст. Про це сьогодні, 15 серпня, під час прес-конференції в Сєвєродонецьку заявив голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку Луганської ОДА.