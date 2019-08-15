Під час ремонту мосту в Станиці Луганській буде побудовано тимчасовий обхідний міст
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Під час ремонту мосту в Станиці Луганській буде побудовано тимчасовий обхідний міст. Про це сьогодні, 15 серпня, під час прес-конференції в Сєвєродонецьку заявив голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку Луганської ОДА.
Він зауважив, що упродовж липня-серпня відбулися три наради в будівлі Кабінету Міністрів України, присвячені виключно питанням життєдіяльності Луганщині.
“Я вже ознайомився з інфраструктурою КПВВ у Золотому, який готовий до відкриття, але з того боку нас не чують”, — сказав Віталій Комарницький.
Очільник Луганщини акцентував, що ремонт мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській — серед пріоритетних завдань: “У цей населений пункт я здійснюю робочі поїздки один-два рази на тиждень та регулярно спілкуюся щодо вирішення питань з представниками Офісу Президента України”.
Наразі на КПВВ функціонує соціальний автобус, який перевозить людей на відрізку довжиною 800 метрів, розширено майданчики для перебування людей та розвороту транспортного засобу. Як повідомив Комарницький, партнери Луганщини з Агентства ООН у справах біженців на минулому тижні отримали електромобіль на вісім місць, який також планується запустити на ділянці руху автобусу.
“Сьогодні відповідна документація знаходиться на погодженні. Вже завтра він має розпочати працювати. Планується придбати ще один такий електромобіль”, — зазначив Віталій Комарницький. Він наголосив, що наразі немає проекту ремонту мосту через Сіверський Донець. Роботи щодо розробки тривають. Для зручності громадян на час ремонту планується зробити тимчасовий обхідний міст. Щодо строків виконання робіт очільник Луганщини повідомив, що приблизно упродовж 2,5 місяців буде завершено першу із двох черг.
Як повідомляв УНН, КПВВ “Станиця Луганська” знову працюватиме за скороченим графіком.