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Во время ремонта моста в Станице Луганской будет построен временный обходной мост

Во время ремонта моста в Станице Луганской будет построен временный обходной мост

Киев  •  УНН

 • 10624 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Во время ремонта моста в Станице Луганской будет построен временный обходной мост. Об этом сегодня, 15 августа, во время пресс-конференции в Северодонецке заявил председатель Луганской облгосадминистрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Луганской ОГА.

Он отметил, что в течение июля-августа состоялись три совещания в здании Кабинета Министров Украины, посвященные исключительно вопросам жизнедеятельности Луганской области.

“Я уже ознакомился с инфраструктурой КПВВ в Золотом, который готов к открытию, но с той стороны нас не слышат”, — сказал Виталий Комарницкий.

Глава Луганской области акцентировал, что ремонт моста через реку Северский Донец в Станице Луганской — среди приоритетных задач: “В этот населенный пункт я осуществляю рабочие поездки один-два раза в неделю и регулярно общаюсь по решению вопросов с представителями Офиса Президента Украины”.

Сейчас на КПВВ функционирует социальный автобус, который перевозит людей на отрезке длиной 800 метров, расширенны площадки для пребывания людей и разворота транспортного средства. Как сообщил Комарницкий, партнеры Луганской области из Агентства ООН по делам беженцев на прошлой неделе получили электромобиль на восемь мест, который также планируется запустить на участке движения автобуса.

“Сегодня соответствующая документация находится на согласовании. Уже завтра он должен начать работать. Планируется приобрести еще один такой электромобиль”, — отметил Виталий Комарницкий. Он отметил, что сейчас нет проекта ремонта моста через Северский Донец. Работы по разработке продолжаются. Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост. О сроках выполнения работ глава Луганщины сообщил, что примерно в течение 2,5 месяцев будет завершена первая из двух очередей.

Как сообщал УНН, КПВВ “Станица Луганская” снова будет работать по сокращенному графику.

Украинские Национальные Новости

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