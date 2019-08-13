КПВВ "Станиця Луганська" знову працюватиме за скороченим графіком
Київ • УНН
КИЇВ. 13 сеерпня. УНН. Режим роботи КПВВ "Станиця Луганська" було змінено – контрольний пункт функціонуватиме щоденно з 6:00 до 18:00. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
За інформацією української сторони СЦКК, з боку тимчасово окупованої території Луганщини тривають заходи з розмінування місцевості біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.
"Відповідно до рішення Командувача Об’єднаних сил та з метою збереження життя та здоров’я цивільного населення, з 12 серпня режим роботи КПВВ "Станиця Луганська" було змінено – контрольний пункт функціонуватиме щоденно з 6:00 до 18:00", - йдеться в повідомленні.
У зв’язку з вибухонебезпечністю робіт з розмінування, після зазначеного часу пропуск через лінію розмежування на цьому КПВВ не здійснюватиметься.
"Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок", - зазначили в пресслужбі.
Додамо, з 4 по 10 серпня КПВВ "Станиця Луганська" також функціонував до 18:00.
Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ на вихідних фіксували присутність бойовиків із пов’язками з написом СЦКК на ділянці біля Станиці Луганської, де триває розмінування.