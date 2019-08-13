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КПВВ "Станиця Луганська" знову працюватиме за скороченим графіком

КПВВ "Станиця Луганська" знову працюватиме за скороченим графіком

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 сеерпня. УНН. Режим роботи КПВВ "Станиця Луганська" було змінено – контрольний пункт функціонуватиме щоденно з 6:00 до 18:00. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

За інформацією української сторони СЦКК, з боку тимчасово окупованої території Луганщини тривають заходи з розмінування місцевості біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.

"Відповідно до рішення Командувача Об’єднаних сил та з метою збереження життя та здоров’я цивільного населення, з 12 серпня режим роботи КПВВ "Станиця Луганська" було змінено – контрольний пункт функціонуватиме щоденно з 6:00 до 18:00", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з вибухонебезпечністю робіт з розмінування, після зазначеного часу пропуск через лінію розмежування на цьому КПВВ не здійснюватиметься.

"Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок", - зазначили в пресслужбі.

Додамо, з 4 по 10 серпня КПВВ "Станиця Луганська" також функціонував до 18:00.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ на вихідних фіксували присутність бойовиків із пов’язками з написом СЦКК на ділянці біля Станиці Луганської, де триває розмінування.

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