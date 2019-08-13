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КПВВ "Станица Луганская" снова будет работать по сокращенному графику

КПВВ "Станица Луганская" снова будет работать по сокращенному графику

Киев  •  УНН

 • 8679 просмотра

КИЕВ. 13 сеерпня. УНН. Режим работы КПВВ "Станица Луганская" был изменен - контрольный пункт будет функционировать ежедневно с 6:00 до 18:00. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

По информации украинской стороны СЦКК, со стороны временно оккупированной территории Луганской области продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

"Согласно решению Командующего Объединенных сил и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения, с 12 августа режим работы КПВВ "Станица Луганская" был изменен - контрольный пункт будет функционировать ежедневно с 6:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

В связи с взрывоопасностью работ по разминированию, после указанного времени пропуск через линию разграничения на этом КПВВ не будет осуществляться.

"Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - отметили в пресс-службе.

Добавим, с 4 по 10 августа КПВВ "Станица Луганская" также функционировал до 18:00.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ на выходных фиксировали присутствие боевиков с повязками с надписью СЦКК на участке возле Станицы Луганской, где продолжается разминирование.

Украинские Национальные Новости

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