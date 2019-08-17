Появилось фото курсирующего от КПВВ к мосту в Станице Луганской электромобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В сети появилось фото курсирующих от КПВВ "Станица Луганская" к мосту через реку Северский Донец электромобиля, которым могут воспользоваться люди, пересекающие линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, передает УНН.
Социальный электромобиль перевозит людей на отрезке длиной 800 метров. Как сообщил председатель ОГА Виталий Комарницкий, этот проект реализован совместно с Полевым офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев в городе Северодонецк.
"Спасибо нашим надежным партнерам всего, что сделано для обустройства КПВВ от строительства "навесов", под которыми люди могут отдохнуть, закупки инвалидных колясок к оснащению рабочих мест пограничников. И, безусловно, за приобретенный электромобиль", - написал Комарницкий.
Напомним, во время ремонта моста в Станице Луганской будет построен временный обходной мост.