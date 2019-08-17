Появилось фото курсирующего от КПВВ к мосту в Станице Луганской электромобиля

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 83314 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 94034 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127830 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137962 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126536 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128247 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130320 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153153 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151118 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Появилось фото курсирующего от КПВВ к мосту в Станице Луганской электромобиля

Появилось фото курсирующего от КПВВ к мосту в Станице Луганской электромобиля

Киев  •  УНН

 • 15465 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В сети появилось фото курсирующих от КПВВ "Станица Луганская" к мосту через реку Северский Донец электромобиля, которым могут воспользоваться люди, пересекающие линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, передает УНН.

Социальный электромобиль перевозит людей на отрезке длиной 800 метров. Как сообщил председатель ОГА Виталий Комарницкий, этот проект реализован совместно с Полевым офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев в городе Северодонецк.

"Спасибо нашим надежным партнерам всего, что сделано для обустройства КПВВ от строительства "навесов", под которыми люди могут отдохнуть, закупки инвалидных колясок к оснащению рабочих мест пограничников. И, безусловно, за приобретенный электромобиль", - написал Комарницкий.

Напомним, во время ремонта моста в Станице Луганской будет построен временный обходной мост.

Украинские Национальные Новости

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