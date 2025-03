В ООН запустили електромобіль для перевезення людей на Донбасі

"Сьогодні УВКБ ООН запускає електричний візок для підтримки літніх, вагітних жінок і людей з обмеженими можливостями, які перетинають пішохідний контрольно-пропускний пункт Станиця-Луганська на сході України. Вітаємо нашу команду з цим інноваційним рішенням", - написав він.

На відео, яке опублікував Райхенбергер, видно невелику машинку, схожу на гольф-карт, яка перевозить групу людей.

Як повідомляв УНН, минулого місяця від моста у Станиці Луганській до першого пункту пропуску на контрольованому українським урядом стороні людей похилого віку та інвалідів пустили спеціалізований автобус.

Також нагадаємо, що вандали обклеїли провокаційними листівками автобус, який почав ходити між КПВВ "Станиця Луганська" і аварійним мостом у смт Станиця Луганська.

Today @UNHCRUkraine is launching an electric cart to support elderly, pregnant women and persons with disabilities who are crossing the Stanytsya Luhanska pedestrian checkpoint in east #Ukraine. #StayTuned for more info! Congratulations to our team for this innovative solution! pic.twitter.com/oi0Ym9nMYz

