В ООН запустили электромобиль для перевозки людей на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев запустило электромобиль, похожий на машину для гольфа, для перевозки людей на КПВВ "Станица Луганская". Об этом сообщил пресс-секретарь УВКБ ООН в Украине Хуго Райхенбергер в Twitter, передает УНН.
"Сегодня УВКБ ООН запускает электрическую тележку для поддержки пожилых, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями, которые пересекают пешеходный контрольно-пропускной пункт Станица-Луганская на востоке Украины. Поздравляем нашу команду с этим инновационным решением", - написал он.
На видео, которое опубликовал Райхенбергер, видно небольшую машинку, похожую на гольф-карт, которая перевозит групу людей.
Как сообщал УНН, в прошлом месяце от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на контролируемом украинским правительством стороне престарелых и инвалидов пустили специализированный автобус.
Также напомним, что вандалы обклеили провокационными листовками автобус, который начал ходить между КПВВ "Станица Луганская" и аварийным мостом в пгт Станица Луганская.
Today @UNHCRUkraine is launching an electric cart to support elderly, pregnant women and persons with disabilities who are crossing the Stanytsya Luhanska pedestrian checkpoint in east #Ukraine. #StayTuned for more info! Congratulations to our team for this innovative solution! pic.twitter.com/oi0Ym9nMYz— Hugo Reichenberger