В ООН запустили электромобиль для перевозки людей на Донбассе

"Сегодня УВКБ ООН запускает электрическую тележку для поддержки пожилых, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями, которые пересекают пешеходный контрольно-пропускной пункт Станица-Луганская на востоке Украины. Поздравляем нашу команду с этим инновационным решением", - написал он.

На видео, которое опубликовал Райхенбергер, видно небольшую машинку, похожую на гольф-карт, которая перевозит групу людей.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на контролируемом украинским правительством стороне престарелых и инвалидов пустили специализированный автобус.

Также напомним, что вандалы обклеили провокационными листовками автобус, который начал ходить между КПВВ "Станица Луганская" и аварийным мостом в пгт Станица Луганская.

Today @UNHCRUkraine is launching an electric cart to support elderly, pregnant women and persons with disabilities who are crossing the Stanytsya Luhanska pedestrian checkpoint in east #Ukraine. #StayTuned for more info! Congratulations to our team for this innovative solution! pic.twitter.com/oi0Ym9nMYz

