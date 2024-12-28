В Украине поджоги военных автомобилей участились в 2024 году: сколько преступников уже поймали

С начала года сотрудники полиции зафиксировали 341 факт поджога авто военных, в 219 случаях уже выдвинуто подозрение. Об этом сообщил заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Андрей Небытов в эфире телеканала "Суспільне", передает УНН.

Детали

Андрей Небытов отметил, что с начала 2024 года поджоги военных автомобилей участились по сравнению с 2023 годом.

Если брать отдельные случаи поджога авто военнослужащих, то по состоянию на сегодня мы зафиксировали уже 341 такое преступление. Конечно, большее их количество пришлось на весну-лето этого года, но принятыми профилактическими и оперативно-розыскными мероприятиями и задержаниями определенных участников этих только преступлений, такие случаи значительно уменьшили. В 219 фактах следователями сообщено о подозрении и в целом 184 человека привлекаются к уголовной ответственности за совершение этих преступлений на территории Украины