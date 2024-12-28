Азербайджан готовит новые правила пребывания для россиян в ответ на ограничения рф
Киев • УНН
Азербайджан анонсировал изменения правил временного пребывания для граждан рф на своей территории. Решение принято в ответ на российские ограничения по 90-дневному пребыванию иностранцев в течение года.
Власти Азербайджана в ближайшие дни внесут изменения в правила временного пребывания граждан россии на территории страны. Об этом говорится в заявлении представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Айхана Гаджизаде объясняет такое решение тем, что российская сторона ужесточила требования по срокам пребывания в россии иностранцев без визы.
По словам представителя МИД, новые правила, которые применяют москва, рассматриваются в контексте прав граждан Азербайджана. Поэтому Баку будет исходить из принципов паритета и взаимности.
Что конкретно изменится в правилах в МИД пока не уточнили.
Выезд граждан рф с территории Азербайджана возможен без виз.
Дополнение
С 1 января 2025 года в россии вступят в силу изменения, согласно которым срок временного пребывания иностранца, приехавшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года.
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