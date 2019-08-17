Сокращение времени работы КПВВ "Станица Луганская" отменили
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собралось 225 транспортных средств, время работы КПВВ "Станица Луганская" возобновлено с 6:00 до 20:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/55; "Новотроицкое" - 10/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 48,7 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств.
Также сообщается, что время работы КПВВ "Станица Луганская" восстановлено с 6:00 до 20:00.
Напомним, в сети появилось фото курсирующих от КПВВ "Станица Луганская" к мосту через реку Северский Донец электромобиля, которым могут воспользоваться люди, пересекающие линию разграничения.