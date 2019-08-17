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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 50568 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 70313 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123675 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134067 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124141 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126980 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129372 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 153043 просмотра

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Сокращение времени работы КПВВ "Станица Луганская" отменили

Сокращение времени работы КПВВ "Станица Луганская" отменили

Киев  •  УНН

 • 11161 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собралось 225 транспортных средств, время работы КПВВ "Станица Луганская" возобновлено с 6:00 до 20:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/55; "Новотроицкое" - 10/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 48,7 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств.

Также сообщается, что время работы КПВВ "Станица Луганская" восстановлено с 6:00 до 20:00.

Напомним, в сети появилось фото курсирующих от КПВВ "Станица Луганская" к мосту через реку Северский Донец электромобиля, которым могут воспользоваться люди, пересекающие линию разграничения.

Украинские Национальные Новости

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