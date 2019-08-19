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На західному кордоні у чергах застрягли 80 автомобілів

На західному кордоні у чергах застрягли 80 автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Станом на 9:00 понеділка у п'яти пунктах пропуску на західному кордоні України зібралося 80 автомобілів, передає УНН з посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Так, станом на 9:00 у Львівській області у ПП "Грушів - Будомєж" на українсько-польському кордоні своєї черги очікували 20 легкових автівок.

На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Німецьке" - 10 легкових автомобілів.

Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Косино - Барабаш" перебувало 20, у ПП "Вилок - Тісабеч" - 10 легкових авто.

На кордоні з Румунією у пункті пропуску "Порубне - Сірет" перебувало 20 автомобілів.

На кордоні з Молдовою черг не спостерігалося.

Нагадаємо, 18 серпня зранку на КПВВ в зоні ООС зранку зібралися понад 200 автівок.

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