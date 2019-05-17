На Западное побережье США выбросило более 50 китов

Так, предполагается, что число смертей гораздо выше, так как, по оценкам учёных, только 10% мертвых китов действительно выбрасывает на берег.

Это может означать, что погибло до 530 китов — большое количество для популяции, которая, по оценкам, составляет чуть более 20 000 особей и которая начала восстанавливаться только в последние десятилетия после двухсотлетней охоты на китов.

Китов обнаруживали на территории всего западного побережья, на общественных пляжах и в защищенных бухтах.

Ежегодно серые киты совершают одну из самых грандиозных миграций на Земле. В октябре они, начинают свое ежегодное путешествие длинной в 6000 миль на юг в сторону лагун на мексиканском полуострове Нижняя Калифорния и к Калифорнийскому заливу.

По словам биолога-исследователя из некоммерческой организации Cascadia Research, изучающей популяции китов на Западном побережье, Джона Каламбокидиса, в течение трех-четырех месяцев, пока киты путешествуют или находятся в водах Мексики, они почти ничего не едят, питаясь накопленным жиром.

“Но они, возможно, не нашли достаточно еды в прошлом году, чтобы пережить голодные месяцы. В последние годы наблюдалось, что киты, совершающие путешествие на север, были “истощены и худы”, — сказал он.

Последнее крупное вымирание китов произошло с 1999 по 2000 годы, когда на пляжах Западного побережья выбросило 62 мертвых кита.

Специалисты предполагают, что в этом году ситуация может быть даже хуже.

Ученые еще не знают, почему так много серых китов голодают, хотя существует несколько теорий. Одной из ведущих является то, что запасы пищи китов на Аляске в прошлом году сократились из-за погодных условий, спровоцированных, возможно, изменением климата.

Как сообщал УНН, у Азовского побережья обнаружили массовую гибель животных.



