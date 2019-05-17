На Західне узбережжя США викинуло більше 50 китів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Навесні цього року на пляжах західного узбережжя США викинуло не менше 53 мертвих або вмираючих сірих китів. Такий високий рівень смертності раніше був зафіксований лише один раз. Великі ссавці вмирають від голоду, передає УНН, посилаючись на USA Today.
Так, передбачається, що число смертей набагато вище, так як, за оцінками вчених, тільки 10% мертвих китів дійсно викидає на берег.
Це може означати, що загинуло до 530 китів - велика кількість для популяції, яка, за оцінками, становить трохи більше 20 тисяч особин і яка почала відновлюватися тільки в останні десятиліття після двохсотлітньої полювання на китів.
Китів виявляли на території всього Західного узбережжя, на громадських пляжах і в захищених бухтах.
Щорічно сірі кити здійснюють одну з найграндіозніших міграцій на Землі. У жовтні вони, починають свою щорічну подорож довжиною в 6000 миль на південь в сторону лагун на мексиканському півострові Нижня Каліфорнія і до Каліфорнійської затоки.
За словами біолога-дослідника з некомерційної організації Cascadia Research, що вивчає популяції китів на Західному узбережжі, Джон Каламбокідіс, протягом трьох-чотирьох місяців, поки кити подорожують або перебувають в водах Мексики, вони майже нічого не їдять, харчуючись накопиченим жиром.
"Але вони, можливо, не знайшли достатньо їжі в минулому році, щоб пережити голодні місяці. В останні роки спостерігалося, що кити, які вчиняють подорож на північ, були "виснажені і худі", - сказав він.
Останнє велике вимирання китів сталося з 1999 по 2000 роки, коли на пляжах західного узбережжя викинуло 62 мертвих кита.
Фахівці припускають, що в цьому році ситуація може бути навіть гірше.
Вчені ще не знають, чому так багато сірих китів голодують, хоча існує кілька теорій. Однією з провідних є те, що запаси їжі китів на Алясці в минулому році скоротилися через погодні умови, спровоковані, можливо, зміною клімату.
Як повідомляв УНН, біля Азовського узбережжя виявили масову загибель тварин.