На Західне узбережжя США викинуло більше 50 китів

Так, передбачається, що число смертей набагато вище, так як, за оцінками вчених, тільки 10% мертвих китів дійсно викидає на берег.

Це може означати, що загинуло до 530 китів - велика кількість для популяції, яка, за оцінками, становить трохи більше 20 тисяч особин і яка почала відновлюватися тільки в останні десятиліття після двохсотлітньої полювання на китів.

Китів виявляли на території всього Західного узбережжя, на громадських пляжах і в захищених бухтах.

Щорічно сірі кити здійснюють одну з найграндіозніших міграцій на Землі. У жовтні вони, починають свою щорічну подорож довжиною в 6000 миль на південь в сторону лагун на мексиканському півострові Нижня Каліфорнія і до Каліфорнійської затоки.

За словами біолога-дослідника з некомерційної організації Cascadia Research, що вивчає популяції китів на Західному узбережжі, Джон Каламбокідіс, протягом трьох-чотирьох місяців, поки кити подорожують або перебувають в водах Мексики, вони майже нічого не їдять, харчуючись накопиченим жиром.

"Але вони, можливо, не знайшли достатньо їжі в минулому році, щоб пережити голодні місяці. В останні роки спостерігалося, що кити, які вчиняють подорож на північ, були "виснажені і худі", - сказав він.

Останнє велике вимирання китів сталося з 1999 по 2000 роки, коли на пляжах західного узбережжя викинуло 62 мертвих кита.

Фахівці припускають, що в цьому році ситуація може бути навіть гірше.

Вчені ще не знають, чому так багато сірих китів голодують, хоча існує кілька теорій. Однією з провідних є те, що запаси їжі китів на Алясці в минулому році скоротилися через погодні умови, спровоковані, можливо, зміною клімату.

Як повідомляв УНН, біля Азовського узбережжя виявили масову загибель тварин.



