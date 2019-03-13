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У Азовского побережья обнаружили массовую гибель животных

У Азовского побережья обнаружили массовую гибель животных

Киев  •  УНН

 • 22055 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. На побережье Азовского моря охотники обнаружили массовую гибель диких птиц, вероятно вызванную сельскохозяйственной отравой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Кирилловской Объединенной территориальной общины в Запорожской области.

Сообщение о найденных мертвых птицах начали поступать к охотникам еще 7 марта. Десятки трупов ворон, скворцов, фазанов и куропаток обнаружили в посадках.

Местные жители также сообщили, что находят и мертвых зверей - лис и собак. Как установили члены Азовского первично-охотничьего коллектива, трупы животных находятся у полей, засеянных рапсом.

Подозревают, что ядом для животных стало зеленое зерно пшеницы, используемое для борьбы с грызунами.

"Мы объехали только одну посадку и нашли мертвых лис, ворон, куропаток, канюков и скворцов. Кстати канюки и скворцы занесены в Красную книгу Украины. Также мы нашли много чумных птиц, то есть тех, которые умирали и уже не могли летать", - сказал глава коллектива Роман Сердяев.

Правоохранители зафиксировали факт отравления птиц и животных, нашли и зерно зеленого цвета, которое изъяли с места событий, а также приняли заявление от охотников.

Мертвые животные и птицы найдены у полей, арендованных ООО «Приморский» и не только у Кирилловки, но и на других территориях Акимовского района. Специалисты ветслужбы уже проводят собственное расследование.

Как сообщал УНН, в Одесской области к 7 годам тюрьмы приговорили мужчину, который выбрасывал из окна котят.

Напомним, Австралия заявила о вымирания животных вследствие изменений климата.

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