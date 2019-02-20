Австралія офіційно визнала перше вимирання тварин через зміни клімату

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Австралійське міністерство навколишнього середовища та енергетики офіційно перевело в категорію вимерлих тварин рифового мозаїчнохвостого щура (Melomys rubicola), про зникнення якого через зміни клімату вчені повідомили у 2016 році. Повідомлення про це опубліковано на сайті міністерства, передає УНН.

Melomys rubicola водилися тільки на невеликому (близько чотирьох гектарів) острові Брембл-Кей на північному сході Торрес Стрейт північній частині Великого Бар’єрного рифа. Останній раз представника виду бачили рибалки у 2009 році, в 2014 році співробітники Квінслендського університету і Департаменту охорони навколишнього середовища та спадщини штату Квінсленд встановлювали на острові пастки і камери, а також протягом двох годин прочісували острів в денний час. Жодного тваринного сліду побачити не вдалося, в силу чого вони зробили висновок про вимирання виду.

Причиною вимирання, на думку вчених, стало різке 97-процентне скорочення площі острова, придатної для проживання щурів, і дефіцит харчових ресурсів, що викликані регулярним затопленням острова через зростання рівня Світового океану.

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Міністерство ніяк не прокоментувало офіційне оголошення рифового мозаічнохвостого щура вимерлої. Крім щура, в документі згадуються, зокрема, мангрове дерево (Bruguiera hainesii), що знаходиться під загрозою повного зникнення, і очкова летюча лисиця (Pteropus conspicillatus), статус якої був оновлений з “уразливий” до “знаходиться під загрозою”.

Агентство AFP зазначає, що вид Melomys rubicola вважалася єдиним ссавцем-ендеміком Великого Бар’єрного рифа.

Як повідомляв УНН, вчені відкрили “родича” смертельного павука “Чорної Вдови”, і стверджують, що він найбільший в своєму роді, та, зокрема, він може госпіталізувати жертву своїм укусом.

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