Австралия официально признала первое вымирание животных из-за изменений климата

Melomys rubicola водились только на небольшом (около четырех гектаров) острове Брэмбл-Кей на северо-востоке Торресова пролива в северной части Большого Барьерного рифа. Последний раз представителя вида видели рыбаки в 2009 году, в 2014 году сотрудники Квинслендского университета и Департамента охраны окружающей среды и наследия штата Квинсленд устанавливали на острове ловушки и камеры, а также в течение двух часов прочесывали остров в дневное время. Ни одного животного увидеть не удалось, в силу чего они сделали заключение о вымирании вида.

Причиной вымирания, по мнению ученых, стало резкое 97-процентное сокращение площади острова, пригодной для обитания крыс, и дефицит пищевых ресурсов, вызванные регулярным затоплением острова из-за роста уровня Мирового океана.

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Министерство никак не прокомментировало официальное объявление рифовой мозаичнохвостой крысы вымершей. Помимо нее, в документе упоминаются, например, мангровое дерево Bruguiera hainesii, находящееся под угрозой полного исчезновения, и очковая летучая лисица Pteropus conspicillatus, статус которой был обновлен с уязвимого до находящегося под угрозой.

Агентство AFP отмечает, что Melomys rubicola считалась единственным млекопитающим-эндемиком Большого Барьерного рифа.

Как сообщал УНН, ученые открыли “родственника” смертельного паука “Черной Вдовы”, и утверждают, что он самый большой в своем роде, и, в частности, он может госпитализировать жертву своим укусом.