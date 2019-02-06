Вчені віднайшли найбільшого смертельного павука

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вчені відкрили “родича” смертельного павука “Чорної Вдови”, і стверджують, що він найбільший в своєму роді, та, зокрема, він може госпіталізувати жертву своїм укусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Dailymail.