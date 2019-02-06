Вчені віднайшли найбільшого смертельного павука
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вчені відкрили “родича” смертельного павука “Чорної Вдови”, і стверджують, що він найбільший в своєму роді, та, зокрема, він може госпіталізувати жертву своїм укусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Dailymail.
“У Південній Африці був виявлений близький родич сумно-відомого павука Чорної Вдови, і експерти кажуть, що це може бути найбільший рід смертоносних павукоподібних”, — йдеться у повідомленні видання.
Його укус має подібну потенцію, як і в павука Чорної Вдови, і може госпіталізувати жертву.
Вчені дали ім’я павука “Phinda Button”, вважається, що він є першим новим видом павуків-вдів, виявленим за останні 28 років.
Павукоподібний спочатку був знайдений у парку слонів Тембе, що у Африці, дослідницею Барбарою Райт ще у 2014 році, але фахівці лише недавно змогли класифікувати його як новий вид.
Хоча експерти стверджують, що це може бути “найбільший павук чорної вдови”, вони не публікували своїх вимірювань або офіційну наукову назву, оскільки їх дослідження ще не опубліковане.
Як повідомялв УНН, у Бразилії вчені виявили одну з найбільш рідкісних на планеті птахів.