Ученые нашли самого большого смертельного паука
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Ученые открыли “родственника” смертельного паука “Черной Вдовы”, и утверждают, что он самый большой в своем роде, и, в частности, он может госпитализировать жертву своим укусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.
“В Южной Африке был обнаружен близкий родственник грустно известного паука Черной Вдовы, и эксперты говорят, что это может быть самый большой род смертоносных паукообразных”, — говорится в сообщении издания.
Его укус имеет подобную потенцию, как и у паука Черной Вдовы, и может госпитализировать жертву.
Ученые дали имя паука “Phinda Button”, считается, что он является первым новым видом пауков-вдов, выявленным за последние 28 лет.
Паукообразных изначально был найден в парке слонов Тембе, что в Африке, исследовательницей Барбарой Райт еще в 2014 году, но специалисты только недавно смогли классифицировать его как новый вид.
Хотя эксперты утверждают, что это может быть “самый паук черной вдовы”, они не демонстрировали своих измерений или официальное научное название, поскольку их исследования еще не опубликовано.
Как повидомялв УНН, в Бразилии ученые обнаружили одну из самых редких на планете птиц.