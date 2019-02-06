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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77673 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101410 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134497 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131652 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126041 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163551 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141508 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145335 просмотра

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Ученые нашли самого большого смертельного паука

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Ученые открыли “родственника” смертельного паука “Черной Вдовы”, и утверждают, что он самый большой в своем роде, и, в частности, он может госпитализировать жертву своим укусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.

“В Южной Африке был обнаружен близкий родственник грустно известного паука Черной Вдовы, и эксперты говорят, что это может быть самый большой род смертоносных паукообразных”, — говорится в сообщении издания.

Его укус имеет подобную потенцию, как и у паука Черной Вдовы, и может госпитализировать жертву.

Ученые дали имя паука “Phinda Button”, считается, что он является первым новым видом пауков-вдов, выявленным за последние 28 лет.

Паукообразных изначально был найден в парке слонов Тембе, что в Африке, исследовательницей Барбарой Райт еще в 2014 году, но специалисты только недавно смогли классифицировать его как новый вид.

Хотя эксперты утверждают, что это может быть “самый паук черной вдовы”, они не демонстрировали своих измерений или официальное научное название, поскольку их исследования еще не опубликовано.

Как повидомялв УНН, в Бразилии ученые обнаружили одну из самых редких на планете птиц.

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