Біля Азовського узбережжя виявили масову гибель тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На узбережжі Азовського моря мисливці виявили масову гибель диких птахів, що ймовірно спричинена сільсько-господарською отрутою. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Кирилівської Об'єднаної територіальної громади, що у Запорізькій області.
Повідомлення про знайдених мертвих птахів почали надходити до мисливців ще 7 березня. Десятки трупів ворон, шпаків, фазанів та куріпок виявили у посадках.
Місцеві мешканці також повідомили, що знаходять і мертвих звірів - лисиць та собак. Як встановили члени Азовського первинно-мисливського колективу, трупи тварин знаходяться біля полів, засіяних рапсом.
Підозрюють, що отрутою для тварин стало зелене зерно пшениці, яке використовують для боротьби з гризунами.
"Ми об’їхали лише одну посадку та знайшли мертвих лисиць, ворон, куріпок, канюків та шпаків. До речі канюки та шпаки занесені у Червону книгу України. Також ми знайшли багато чумних птахів, тобто тих, які помирали і вже не могли літати", - сказав голова колективу Роман Сердяєв.
Правоохоронці зафіксували факт отруєння птахів та тварин, знайшли і зерно зеленого кольору, яке вилучили з місця подій, а також прийняли заяву від мисливців.
Мертві тварини та птахи знайдені біля полів, орендованих ТОВ «Приморський» і не тільки біля Кирилівки, а й на інших територіях Якимівського району. Спеціалісти ветслужби вже проводять власне розслідування.
Як повідомляв УНН, на Одещині до 7 років тюрми засудили чоловіка, який викидав з вікна кошенят.
Нагадаємо, Австралія заявила про вимирання тварин внаслідок змін клімату.