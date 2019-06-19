На запад Украины вернутся грозовые дожди

"В ближайшие трое суток в западных областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с и град", - указали синоптики.

Так, температура на западе Украины в эти дни ночью 13-19°, днем 26-31°, на высокогорье Карпат 17-23°.

"На остальной территории сухая и жаркая погода с температурой ночью 16-22°, днем 28-34°, на юге и востоке страны до 36°; будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отметили в Гидрометцентре.

Напомним, 19 июня в Украине ожидается 34-градусная жара.