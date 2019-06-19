Сьогодні в Україні очікується 34-градусна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У деяких регіонах України у середу, 19 червня, очікуються короткочасні дощі та грози, повітря вдень місцями прогріється до 34 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"19 червня вночі на Закарпатті, вдень у західних, південних та східних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів", - зазначили синоптики.
Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 15-20°, на півдні Одещини до 23°; вдень 26-31°, у південній частині до 34°, на високогір'ї Карпат 20-25°.
Нагадаємо, за даними синоптиків, на цьому тижні в Україну повернуться дощі та грози.