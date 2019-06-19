Сегодня в Украине ожидается 34-градусная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В некоторых регионах Украины в среду, 19 июня, ожидаются кратковременные дожди и грозы, воздух днем местами прогреется до 34 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"19 июня ночью на Закарпатье, днем в западных, южных и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 15-20°, на юге Одесской области до 23°; днем 26-31°, в южной части до 34°, на высокогорье Карпат 20-25°.
Напомним, по данным синоптиков, на этой неделе в Украину вернутся дожди и грозы.