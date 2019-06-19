На захід України повернуться грозові дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Найближчими днями, 20-22 червня, на заході України очікуються дощі та грози, а подекуди можливий град. При цьому на решті території утримається суха та спекотна погода. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби у західних областях короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с та град", - вказали синоптики.
Так, температура на заході України у ці дні вночі 13-19°, вдень 26-31°, на високогір'ї Карпат 17-23°.
"На решті території суха та жарка погода з температурою вночі 16-22°, вдень 28-34°, на півдні та сході країни до 36°; переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначили в гідрометцентрі.
Нагадаємо, 19 червня в Україні очікується 34-градусна спека.