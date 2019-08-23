На Закарпатье задержали участников преступной группировки за сбыт наркотиков

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 24318 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 56517 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121267 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131838 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122481 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126085 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128699 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152972 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150998 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140841 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 106754 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 101551 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 103079 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

7 марта, 03:10 • 111625 просмотра
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

04:31 • 50242 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 24318 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 131538 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 144317 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 203272 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 184054 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 118847 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 130599 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 132585 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 136940 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 132808 просмотра
Актуальное
На Закарпатье задержали участников преступной группировки за сбыт наркотиков

На Закарпатье задержали участников преступной группировки за сбыт наркотиков

Киев  •  УНН

 • 13036 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В городе Хуст правоохранители обезвредили организованную преступную группу, которая организовала и контролировала на протяжении длительного времени сбыт наркотиков на территории Хустского и Тячевского районов Закарпатья. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"22 августа, сотрудниками Управления противодействия наркопреступности, совместно со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления ГУНП в Закарпатской области, под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области, с помощью сотрудников отдела противодействия торговле людьми, спецназовцев КОРД, роты полиции особого назначения и патрульной полиции, задержана группа жителей Хустского района, которые занимались сбытом наркотических веществ", - говорится в сообщении.

При попытке сбыта очередной партии метамфетамина правоохранители задержали четырех участников и организатора данной преступной группы. Все они являются жителями города Хуст и Хустского района и все ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Группировка действовала на территории Закарпатья монопольно, сбывая наркотики на территории Хустского, Тячивского районов.

Всего правоохранители провели 18 обысков по месту жительства членов преступного формирования и в местах возможного хранения наркотиков. Осмотрено также четыре автомобиля задержанных.

В ходе обысков изъято около 100 граммов психотропного вещества метамфетамин стоимостью на "черном рынке" около 200 тысяч гривен, деньги различной валютой в сумме 150 тысяч гривен, золотые изделия весом около 1 кг, незарегистрированное оружие и патроны, два автомобиля элит-класса Mercedes и BMW, а также вещи, похищенные у жителей Хустского района.

Правоохранители подозревают, что члены данной преступной группы, кроме сбыта наркотиков, также причастны к совершению других преступлений, в частности краж.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины (Хранение и сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупных размерах).

Все участники преступной группировки задержаны и помещены в изолятор временного содержания. 23 августа следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Также подано обращение в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, правоохранители провели масштабную спецоперацию по задержанию участников вооруженной группировки в Киеве, Виннице и Черкасской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы