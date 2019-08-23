На Закарпатье задержали участников преступной группировки за сбыт наркотиков

КИЕВ. 23 августа. УНН. В городе Хуст правоохранители обезвредили организованную преступную группу, которая организовала и контролировала на протяжении длительного времени сбыт наркотиков на территории Хустского и Тячевского районов Закарпатья. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.