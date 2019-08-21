На Київщині одночасно затримали учасників озброєного угруповання в декількох містах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Правоохоронці провели масштабну спецоперацію із затримання учасників озброєного угруповання у Києві, Вінниці та на Черкащині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
“Так, озброєна організована банда нападала на елітні помешкання громадян Київщини та інших регіонів. Погрожуючи власникам фізичною розправою, вони виносили гроші, сейфи з коштовностями, дорогоцінні речі”, — йдеться в повідомленні.
Також, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисників, виявили та вилучили зброю, вибухівку та частково награбоване майно. У якості речового доказу вилучено автівку, на якій пересувались зловмисники. Зазначається, що учасники озброєного угруповання жителі Києва.
“Поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна”, — зазначається в повідомленні.
Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманим чоловікам.
Нагадаємо, правоохоронці провели спецоперацію з інсценування вбивства двох жінок з Броварів Київської області, щоб вийти на групу замовників злочину.