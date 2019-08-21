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На Киевщине одновременно задержали участников вооруженной группировки в нескольких городах

На Киевщине одновременно задержали участников вооруженной группировки в нескольких городах

Киев  •  УНН

 • 20417 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Правоохранители провели масштабную спецоперацию по задержанию участников вооруженной группировки в Киеве, Виннице и Черкасской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Киевской области.

“Да, вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи”, — говорится в сообщении.

Также правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. В качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Отмечается, что участники вооруженной группировки жители Киева.

“Полицией открыто уголовное производство по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества”, — отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам.

Напомним, правоохранители провели спецоперацию по инсценировке убийства двух женщин из Броваров Киевской области, чтобы выйти на группу заказчиков преступления.

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