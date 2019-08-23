На Закарпатті затримали учасників злочинного угруповання за збут наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У місті Хуст правоохоронці знешкодили організовану злочинну групу, яка організувала та контролювала упродовж тривалого часу збут наркотиків на території Хустського та Тячівського районів Закарпаття. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"22 серпня, працівниками Управління протидії наркозлочинності, спільно із слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області, за допомогою працівників відділу протидії торгівлі людьми, спецпризначенців КОРД, роти поліції особливого призначення та патрульної поліції, затримано групу жителів Хустського району, які займалися збутом наркотичних речовин", - йдеться в повідомленні.
Під час спроби збуту чергової партії метамфетаміну правоохоронці затримали чотирьох учасників та організатора даної злочинної групи. Усі вони є жителями міста Хуст та Хустського району та всі раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Угруповання діяло на території Закарпаття монопольно, збуваючи наркотики на території Хустщини, Тячівщини.
Загалом правоохоронці провели 18 обшуків за місцем проживання членів злочинного формування та в місцях можливого зберігання наркотиків. Оглянуто також чотири автомобілі затриманих.
У ході обшуків вилучено близько 100 грамів психотропної речовини метамфетамін вартістю на "чорному ринку" близько 200 тисяч гривень, гроші різними валютами в сумі 150 тисяч гривень, золоті вироби вагою близько 1 кг., незареєстровану зброю та патрони, два автомобілі еліт-класу Mercedes та BMW, а також речі, викрадені в мешканців Хустщини.
Правоохоронці підозрюють, що члени даної злочинної групи, окрім збуту наркотиків, також причетні до скоєння інших злочинів, зокрема крадіжок.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України (Зберігання та збут наркотичних засобів, вчинений організованою групою в особливо великих розмірах).
Усіх учасників злочинного угруповання затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. 23 серпня слідчі повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Також подано звернення до суду щодо обрання фігурантам міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, правоохоронці провели масштабну спецоперацію із затримання учасників озброєного угруповання у Києві, Вінниці та на Черкащині.