На Закарпатье в результате наезда легковушки погиб подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В поселке Чинадиево Мукачевского района, водитель автомобиля Volkswagen Touran совершил наезд на 16-летнего парня. От полученных травм несовершеннолетний скончался по дороге в больницу. По факту ДТП открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.
Так, 5 декабря, около 11-ти ч. в поселке Чинадиево Мукачевского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как предварительно установили полицейские, 52-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran совершил наезд на подростка, который, вероятно, упал с гужевой повозки, которая двигалась впереди в попутном с автомобилем направлении.
В результате наезда 16-летний парень получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.
Водителя освидетельствовали, за рулем он находился трезвый.
"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Транспортные средства помещены на штрафплощадку отделения полиции. В ходе следствия полицейские установят все обстоятельства и причины этого ДТП", - отметили правоохранители.
Напомним, в Харьковской области микроавтобус насмерть сбил мужчину.