На Закарпатті внаслідок наїзду легковика загинув підліток

Так, 5 грудня, близько 11-ої год. у селищі Чинадієво Мукачівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили поліцейські, 52-річний водій автомобіля Volkswagen Touran здійснив наїзд на підлітка, який, імовірно, впав з гужової повозки, що рухалася попереду в попутному з автомобілем напрямку.

Внаслідок наїзду, 16-річний хлопець отримав важкі травми та помер дорогою до лікарні.

Водія освідчили, за кермом він перебував тверезий.

"За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик відділення поліції. В ході слідства поліцейські встановлять всі обставини та причини цієї ДТП", - зазначили правоохоронці.

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