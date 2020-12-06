На Закарпатті внаслідок наїзду легковика загинув підліток

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У селищі Чинадієво Мукачівського району, водій автомобіля Volkswagen Touran здійснив наїзд на 16-річного хлопця. Від отриманих травм неповнолітній помер дорогою до лікарні. За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Закарпатській області.

Так, 5 грудня, близько 11-ої год. у селищі Чинадієво Мукачівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили поліцейські, 52-річний водій автомобіля Volkswagen Touran здійснив наїзд на підлітка, який, імовірно, впав з гужової повозки, що рухалася попереду в попутному з автомобілем напрямку.

Внаслідок наїзду, 16-річний хлопець отримав важкі травми та помер дорогою до лікарні.

Водія освідчили, за кермом він перебував тверезий.

"За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик відділення поліції. В ході слідства поліцейські встановлять всі обставини та причини цієї ДТП", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, на Харківщині мікроавтобус на смерть збив чоловіка.

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