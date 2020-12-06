На Харківщині мікроавтобус на смерть збив чоловіка

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У місті Ізюм внаслідок наїзду мікроавтобуса загинув пішохід, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 грудня о 23:30 на виїзді з міста Ізюм у напрямку Харкова. 

35-річний водій автомобіля Renault Trafic смертельно травмував 37-річного місцевого мешканця. Чоловік загинув на місці події. 

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. 

Нагадаємо, у Миколаєві затримали таксиста, який травмував патрульного та зник з місця ДТП.

Українські Національні Новини

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