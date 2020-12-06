На Харківщині мікроавтобус на смерть збив чоловіка

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 грудня о 23:30 на виїзді з міста Ізюм у напрямку Харкова.

35-річний водій автомобіля Renault Trafic смертельно травмував 37-річного місцевого мешканця. Чоловік загинув на місці події.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали таксиста, який травмував патрульного та зник з місця ДТП.