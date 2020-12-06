В Харьковской области микроавтобус насмерть сбил мужчину

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 14720 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 44102 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 97524 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 105263 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 120377 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153956 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201190 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196032 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 284906 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области микроавтобус насмерть сбил мужчину

В Харьковской области микроавтобус насмерть сбил мужчину

Киев  •  УНН

 • 14562 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В городе Изюм в результате наезда микроавтобуса погиб пешеход, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 декабря в 23:30 на выезде из города Изюм в направлении Харькова.

35-летний водитель автомобиля Renault Trafic смертельно травмировал 37-летнего местного жителя. Мужчина погиб на месте происшествия.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в Николаеве задержали таксиста, который травмировал патрульного и скрылся с места ДТП.

Украинские Национальные Новости

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