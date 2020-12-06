В Харьковской области микроавтобус насмерть сбил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В городе Изюм в результате наезда микроавтобуса погиб пешеход, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 декабря в 23:30 на выезде из города Изюм в направлении Харькова.
35-летний водитель автомобиля Renault Trafic смертельно травмировал 37-летнего местного жителя. Мужчина погиб на месте происшествия.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, в Николаеве задержали таксиста, который травмировал патрульного и скрылся с места ДТП.