В Николаеве задержали таксиста, который травмировал патрульного и скрылся с места ДТП

“Сегодня, 5 декабря, утром пеший наряд патрульных полицейских в Ингульском районе Николаева за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль такси Hyundai. По требованию полицейских 56-летний водитель остановился, но был не согласен с тем, что совершил правонарушение. Когда же один из патрульных предложил посмотреть видео момента нарушения правил дорожного движения, мужчина грубо высказался в адрес правоохранителей и, оказав сопротивление, резко тронулся с места, наехав задним колесом своего автомобиля патрульному на ногу”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что другой экипаж патрульных остановил водителя через несколько кварталов от места происшествия. Мужчину доставили в Ингульской отдел полиции.

“Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины „Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей“. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. В ближайшее время суд изберет правонарушителю меру пресечения. Досудебное следствие продолжается”, — сообщили в полиции.