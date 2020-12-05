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У Миколаєві затримали таксиста, який травмував патрульного та зник з місця ДТП

У Миколаєві затримали таксиста, який травмував патрульного та зник з місця ДТП

Київ • УНН

 • 15474 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Миколаєві затримали таксиста, який чинив опір патрульному, травмував поліцейського та зник з місця ДТП. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Миколаївської області, передає УНН.

“Сьогодні, 5 грудня, вранці піший наряд патрульних поліцейських у Інгульському районі Миколаєва за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль таксі Hyundai. На вимогу поліцейських 56-річний водій зупинився, але був незгоден із тим, що скоїв правопорушення. Коли ж один із патрульних запропонував переглянути відео моменту порушення правил дорожнього руху, чоловік грубо висловився на адресу правоохоронців та, вчиняючи опір, різко рушив з місця, наїхавши заднім колесом свого автомобіля патрульному на ногу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інший екіпаж патрульних зупинив водія за декілька кварталів від місця події. Чоловіка доставили до Інгульського відділу поліції.

“Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України „Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків“. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавленням волі на строк до двох років. Найближчим часом суд обтиратиме правопорушнику запобіжний захід. Досудове слідство триває”, — повідомили в поліції.

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