На Закарпатье решили запретить праздничную иллюминацию

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"В понедельник на заседание Совета обороны области будет вынесен проект решения по введению запрета на использование всех видов наружного освещения, в частности наружной рекламы, рекламных вывесок, гирлянд и подсветок, освещение улично-дорожной сети и т.д. В стране война, поэтому этой зимой - без праздничной иллюминации", - отметил Микита.

Детали

Глава ОВА указал, что это будет применяться независимо от графиков отключений электроснабжения, "которые сейчас систематизируют".

"Оставляем свет только в домах и объектах критической инфраструктуры. Все остальное выключаем до стабилизации ситуации с энергообеспечением в стране", - подчеркнул он.

Нацполиция, Служба безопасности, РВА и руководители территориальных громад, по его словам, "в режиме 24/7 будут следить за соблюдением требований". Также он призвал жителей области к "оперативному информированию о возможных нарушениях".

Дополнение

В Черновицкой области запретили новогоднюю иллюминацию.