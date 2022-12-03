На Закарпатье решили запретить праздничную иллюминацию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Закарпатской области, вслед за Черновицкой, решили запретить праздничную иллюминацию, да и вообще наружные освещение и рекламу. Решение планируют принять на заседании Совета обороны области, сообщил в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, пишет УНН.
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"В понедельник на заседание Совета обороны области будет вынесен проект решения по введению запрета на использование всех видов наружного освещения, в частности наружной рекламы, рекламных вывесок, гирлянд и подсветок, освещение улично-дорожной сети и т.д. В стране война, поэтому этой зимой - без праздничной иллюминации", - отметил Микита.
Детали
Глава ОВА указал, что это будет применяться независимо от графиков отключений электроснабжения, "которые сейчас систематизируют".
"Оставляем свет только в домах и объектах критической инфраструктуры. Все остальное выключаем до стабилизации ситуации с энергообеспечением в стране", - подчеркнул он.
Нацполиция, Служба безопасности, РВА и руководители территориальных громад, по его словам, "в режиме 24/7 будут следить за соблюдением требований". Также он призвал жителей области к "оперативному информированию о возможных нарушениях".
Дополнение
В Черновицкой области запретили новогоднюю иллюминацию.