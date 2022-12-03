На Закарпатті вирішили заборонити святкову ілюмінацію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Закарпатській області, услід за Чернівецькою, вирішили заборонити святкову ілюмінацію, та й загалом зовнішні освітлення і рекламу. Рішення планують ухвалити на засіданні Ради оборони області, повідомив у Facebook голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, пише УНН.
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"У понеділок на засідання Ради оборони області буде винесено проєкт рішення щодо введення заборони на використання всіх видів зовнішнього освітлення, зокрема зовнішньої реклами, рекламних вивісок, гірлянд та підсвіток, освітлення вулично-дорожньої мережі тощо. У країні війна, тому цієї зими - без святкової ілюмінації", - зазначив Микита.
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Голова ОВА вказав, що це буде застосовуватися незалежно від графіків відключень електропостачання, "які зараз систематизують".
"Залишаємо світло лише в оселях та об'єктах критичної інфраструктури. Все інше вимикаємо до стабілізації ситуації з енергозабезпеченням у країні", - наголосив він.
Нацполіція, Служба безпеки, РВА та керівники територіальних громад, з його слів, "у режимі 24/7 будуть стежити за дотриманням вимог". Також він закликав краян до "оперативного інформування про можливі порушення".
Доповнення
У Чернівецькій області заборонили новорічну ілюмінацію.