На Закарпатье разоблачили должностных лиц агропредприятия в сбыте ценных пород древесины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Закарпатской области правоохранители разоблачили должностных лиц государственного лесного агропредприятия "Иршаваагролис" в систематическом получении неправомерной выгоды за незаконную реализацию ценных пород деревьев. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
Оперативники спецслужбы установили, что начальник одного из лесоучастков предприятия вместе с подчиненным наладили незаконный сбыт местным коммерсантам неучтенной древесины.
Работника лесничества правоохранители задержали во время получения части неправомерной выгоды - 600 долларов за противоправно отгруженный лес. Ранее правоохранителями задокументировано получение им 450 долларов.
По месту жительства одного из фигурантов проведен обыск и изъято большое количество бирок для маркировки древесины лесного агропредприятия, которые злоумышленники использовали для противоправной легализации леса.
Сейчас один из злоумышленников задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрениях начальнику лесоучастка и избрании ему меры пресечения.
Напомним, хищения и незаконную переправку оптовых партий лесоматериалов в одну из стран Восточной Азии блокировала в Житомирской области Служба безопасности Украины.