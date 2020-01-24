На Закарпатті викрили посадовців агропідприємства на збуті цінних порід деревини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Закарпатській області правоохоронці викрили посадових осіб державного лісового агропідприємства "Іршаваагроліс" на систематичному отриманні неправомірної вигоди за незаконну реалізацію цінних порід дерев. Про це УНН повідомили у пресцентрі Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.
Оперативники спецслужби встановили, що начальник однієї з лісодільниць підприємства разом із підлеглим налагодили незаконний збут місцевим комерсантам необлікованої деревини.
Працівника лісництва правоохоронці затримали під час одержання частини неправомірної вигоди – 600 доларів за протиправно відвантажений ліс. Раніше правоохоронцями задокументовано отримання ним 450 доларів.
За місцем проживання одного з фігурантів проведено обшук та вилучено велику кількість бирок для маркування деревини лісового агропідприємства, які зловмисники використовували для протиправної легалізації лісу.
Наразі одного із зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення про підозри начальнику лісодільниці та обрання йому міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, розкрадання та незаконне переправлення оптових партій лісоматеріалів до однієї з країн Східної Азії блокувала у Житомирській області Служба безпеки України.