На Житомирщині блокували незаконний експорт деревини до Азії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Розкрадання та незаконне переправлення оптових партій лісоматеріалів до однієї з країн Східної Азії блокувала у Житомирській області Служба безпеки України. Незаконний експорт завдав державі збитки на декілька мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, двоє комерсантів, житель Коростеня та іноземець, який тимчасово проживав у нашій країні, організували схему нелегальної реалізації деревини за кордон. Вони скуповували незаконно зрубані у місцевих державних і комунальних лісгоспах дерева для виготовлення пиломатеріалів. Технологічну обробку лісосировини ділки здійснювали на пилорамах підприємств, афілійованих із фігурантами справи.
Для легалізації готової продукції та формування пакету митної документації вони застосовували невикористані для експорту документи про походження лісосировини реальних підприємців з інших регіонів. Для «узаконення» переправлення товару через кордон морським шляхом ділки використовували укладений ними контракт із офшорною компанією на постачання лісоматеріалів.
За попередніми підрахунками, незаконний експорт завдав державі збитки на декілька мільйонів гривень. Під час обшуків на території лісопереробних підприємств і виробництв, в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці виявили документальні матеріали із доказами проведення оборудки.
Наразі судом накладено арешт на дванадцять підготовлених до транспортування за кордон контейнерів із лісоматеріалами вартістю понад мільйон гривень. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, у Карпатському регіоні правоохоронці блокували масштабне розкрадання та незаконний експорт оптових партій державної деревини до ЄС, що завдало державі збитків майже 2 млн гривень.