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В Житомирской области блокировали незаконный экспорт древесины в Азию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Хищение и незаконную переправку оптовых партий лесоматериалов в одну из стран Восточной Азии блокировала в Житомирской области Служба безопасности Украины. Незаконный экспорт нанес государству ущерб на несколько миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, двое коммерсантов, житель Коростеня и иностранец, который временно проживал в нашей стране, организовали схему нелегальной реализации древесины за границу. Они скупали незаконно срубленные в местных государственных и коммунальных лесхозах деревья для изготовления пиломатериалов. Технологическую обработку лесосырья дельцы осуществляли на пилорамах предприятий, аффилированных с фигурантами дела.

Для легализации готовой продукции и формирования пакета таможенной документации они применяли неиспользованные для экспорта о происхождении лесосырья реальных предпринимателей из других регионов. Для "узаконивания" переправки товара через границу морским путем дельцы использовали заключенный ими контракт с оффшорной компанией на поставку лесоматериалов.

По предварительным подсчетам, незаконный экспорт нанес государству ущерб на несколько миллионов гривен. Во время обысков на территории лесоперерабатывающих предприятий и производств, в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили документальные материалы с доказательствами проведения сделки.

Сейчас судом наложен арест на двенадцать подготовленных к транспортировке за границу контейнеров с лесоматериалами стоимостью более миллиона гривен. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Карпатском регионе правоохранители блокировали масштабное хищение и незаконный экспорт оптовых партий государственной древесины в ЕС, что нанесло государству ущерб почти в 2 млн гривен.

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